Глава самарской Федерации фигурного катания Вера Богуш: «Базин и Худайбердиева должны стать лидерами Олимпийской сборной»

Тольяттинский фигурист и его партнерша выиграли короткую программу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш прокомментировала выступление Егора Базина и Елизаветы Худайбердиевой на пятом этапе Гран-при в Самаре. Пара показала блистательный прокат в танцах на льду.

— С огромным удовольствием сегодня смотрела за выступлением нашего воспитанника Егора Базина и Елизаветы Худайбердиевой. Это программа и катание очень высокого уровня. Я уверена, что через четыре года — а я в верю, что к тому времени Олимпиады вернутся к России, — они смогут стать не просто членами сборной, а ее лидерами, — рассказала «КП-Самара» Вера Богуш.

Напомним, воспитанник тольяттинской СШОР-1 Егор Базин и Елизавета Худайбердиева уверенно выиграли короткую программу. Судьи высоко оценили их выступление — поставили 90 баллов. По словам спортсменов, такие баллы за ритм-танец их не удивили, а очень сильно порадовали.

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