Это номер один! Марк Кондратюк рассказал, чем его удивила самарская публика

Марк Кондратюк выиграл короткую программу на Гран-при в Самаре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре проходит пятый этап Гран-при по фигурному катанию «Волжский пируэт». В субботу, 19 ноября 2022 года, с короткой программой выступили мужчины. Лучший результат показал Марк Кондратюк. Спортсмен поделился своими впечатлениями о прокате и рассказал, чем его удивила самарская публика.
— В целом прокат прошел неплохо. Хотелось бы, чтобы второй прыжок был повыше. В эмоциональном плане все было хорошо. По моим ощущением, это был мой лучший прокат, — сказал Марк Кондратюк журналистам.
Отметим, спортсмен исполнил два четверных прыжка. Он показал очень хороший результат. Судьи поставили ему 102,84 балла. Марк Кондратюк выиграл короткую программу, обойдя Андрея Мозалева и Глеба Лутфуллина. Зрителей сильно впечатлило выступление — люди встали после его проката.
— Было невероятно приятно, когда после выступления зрители встали. Наверно, это какая-то вершина поощрения выступающего. Безумно приятно, — поделился спортсмен.
Напомним, в воскресенье, 20 ноября 2022 года, всех любителей фигурного катания ждет еще один соревновательный день. Завтра мужчины представят произвольную программу.
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