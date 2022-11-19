Это номер один! Марк Кондратюк рассказал, чем его удивила самарская публика

Марк Кондратюк выиграл короткую программу на Гран-при в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проходит пятый этап Гран-при по фигурному катанию «Волжский пируэт». В субботу, 19 ноября 2022 года, с короткой программой выступили мужчины. Лучший результат показал Марк Кондратюк. Спортсмен поделился своими впечатлениями о прокате и рассказал, чем его удивила самарская публика.

— В целом прокат прошел неплохо. Хотелось бы, чтобы второй прыжок был повыше. В эмоциональном плане все было хорошо. По моим ощущением, это был мой лучший прокат, — сказал Марк Кондратюк журналистам.

Отметим, спортсмен исполнил два четверных прыжка. Он показал очень хороший результат. Судьи поставили ему 102,84 балла. Марк Кондратюк выиграл короткую программу, обойдя Андрея Мозалева и Глеба Лутфуллина. Зрителей сильно впечатлило выступление — люди встали после его проката.

— Было невероятно приятно, когда после выступления зрители встали. Наверно, это какая-то вершина поощрения выступающего. Безумно приятно, — поделился спортсмен.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября 2022 года, всех любителей фигурного катания ждет еще один соревновательный день. Завтра мужчины представят произвольную программу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тольяттинский фигурист Егор Базин с партнершей лидирует после короткой программы в танцах на льду на Гран-при в Самаре

Судьи оценили выступление пары в 90 баллов (подробности)

Самоделкина побеждает по итогам короткой программы на Гран-при в Самаре, Трусова третья

Женский прокат во Дворце спорта встретили очень горячо (подробности)

Фигуристке Александре Трусовой приглянулась полицейская овчарка в Самаре

Спортсменка рассказала, взяла бы она себе служебную собаку (подробности)

Глава самарской Федерации фигурного катания Вера Богуш: «Базин и Худайбердиева должны стать лидерами Олимпийской сборной»

Пара показала на этапе Гран-при в Самаре высокий уровень катания (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал