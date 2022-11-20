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НовостиОбщество20 ноября 2022 6:07

«Как будто в потустороннем мире»: Самару накрыл утренний туман 20 ноября 2022

Самару накрыл утренний туман 20 ноября 2022
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Туман окутал Самару утром 20 ноября

Туман окутал Самару утром 20 ноября

Фото: Ольга НОВИКОВА

Самару накрыл утренний туман 20 ноября 2022 года. Фотографиями окутанных дымкой городских улиц жители поделились с «КП-Самара».

- Красиво и нереально, как будто в потустороннем мире, - поделились впечатлениями самарцы.

Между тем синоптики Приволжского УГМС предупреждают горожан о том, что туман сохранится и днем 20 ноября, причем видимость составит 500 метром и менее. А в МЧС региона предупредили водителей о необходимости соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

- Объявлен желтый уровень опасности, - предупредили в ГУ МЧС по Самарской области. – 20 ноября в Самарской области местами будет туман, гололед и снежный накат на дорогах, также ожидается налипание мокрого снега.