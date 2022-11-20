«Как будто в потустороннем мире»: Самару накрыл утренний туман 20 ноября 2022

Туман окутал Самару утром 20 ноября Фото: Ольга НОВИКОВА

Самару накрыл утренний туман 20 ноября 2022 года. Фотографиями окутанных дымкой городских улиц жители поделились с «КП-Самара».

- Красиво и нереально, как будто в потустороннем мире, - поделились впечатлениями самарцы.

Между тем синоптики Приволжского УГМС предупреждают горожан о том, что туман сохранится и днем 20 ноября, причем видимость составит 500 метром и менее. А в МЧС региона предупредили водителей о необходимости соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

- Объявлен желтый уровень опасности, - предупредили в ГУ МЧС по Самарской области. – 20 ноября в Самарской области местами будет туман, гололед и снежный накат на дорогах, также ожидается налипание мокрого снега.