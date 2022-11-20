Подростка сбили на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области пожилой водитель сбил подростка на пешеходном переходе. Мужчина раскаялся в содеянном и возместил ущерб, но ему тем не менее назначили штраф. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали в полиции, все случилось в Жигулевске. 73-летний водитель «Chevrolet Spark» не уследил за дорогой и наехал на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Молодого человека увезли в больницу, однако, к счастью, его здоровью оказался причинен лишь легкий вред, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Тем не менее, горе-водитель отправился под суд. Там он раскаялся и даже добровольно возместил мальчику моральный и материальный ущерб. Учитывая это, суд назначил нарушителю административный штраф в 4 тысячи рублей.