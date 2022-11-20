Жители Самары ужаснулись озеру посреди проспекта Масленникова 20 ноября 2022

Вот такое озеро разлилось посреди проспекта Масленникова. Фото: соцсети
Жители Самары ужаснулись настоящему озеру, которое образовалось посреди проспекта Масленникова 20 ноября 2022 года. Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях.
На фото видно, что весь пешеходный переход оказался под водой и перейти его посуху вовсе нереально.
- Вот такое вот творится чуть дальше к кольцу от пересечения Московского шоссе и проспекта Масленникова, - пожаловались горожане. - Переплывать?
Некоторые комментаторы посоветовали автору поста приобрести резиновую лодку, другие посетовали на забитые листвой ливневки.
А автомобилисты из Зубчаниновки заявили, что настоящие озера разлились по дорогам у них в поселке и выложили кадры потопа в подтверждение.