Жители Самары ужаснулись озеру посреди проспекта Масленникова 20 ноября 2022

Вот такое озеро разлилось посреди проспекта Масленникова. Фото: соцсети

Жители Самары ужаснулись настоящему озеру, которое образовалось посреди проспекта Масленникова 20 ноября 2022 года. Фотографиями очевидцы поделились в социальных сетях.

На фото видно, что весь пешеходный переход оказался под водой и перейти его посуху вовсе нереально.

- Вот такое вот творится чуть дальше к кольцу от пересечения Московского шоссе и проспекта Масленникова, - пожаловались горожане. - Переплывать?

Некоторые комментаторы посоветовали автору поста приобрести резиновую лодку, другие посетовали на забитые листвой ливневки.

А автомобилисты из Зубчаниновки заявили, что настоящие озера разлились по дорогам у них в поселке и выложили кадры потопа в подтверждение.