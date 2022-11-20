На Самару надвигается сильный мокрый снег 20 ноября

На Самару надвигается сильный мокрый снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самару надвигается сильный мокрый снег в воскресенье, 20 ноября 2022 года. Синоптики Приволжского УГМС объявили о желтом уровне опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

- Днем 20 ноября в Самарской области местами ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, - пояснили в региональном ГУ МЧС. – Объявлен желтый уровень опасности. Обязательно соблюдайте правила безопасного передвижения на автомобиле и пешком.

По данным Приволжского УГМС, весь день 20 ноября температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах -1… +1 °C.

А рабочая неделя начнется с небольшого похолодания – по данным синоптиков, в понедельник и вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами будет идти небольшой мокрый снег, также в отдельных районах возможен туман.

- Ночью температура воздуха будет около температура воздуха -1...-6 °C, днем -3...+2 °C, - сообщают в Приволжском УГМС.