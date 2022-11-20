За сутки в регионе провели более восьми тысяч анализов на ковид Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 188 человек. Такие данные на 20 ноября 2022 года опубликовали в региональном минздраве.

Как пояснили в ведомстве, за сутки в Самарской области провели более восьми тысяч исследований на ковид, однако вирус подтвердился только в 188 случаях.

- Больше всего новых заболевших в Самаре, 78 человек,- отметили в минздраве. – На втором месте Тольятти с 58 заболевшими, на третьем месте Сызрань – здесь заразилось 15 человек.

Также известно, что за сутки госпитализировано 14 пациентов, а двое больных коронавирусом скончались

Общее число заболевших с начала пандемии в Самарской области достигло 483221 человек, 8142 из них скончались.