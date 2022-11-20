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НовостиОбщество20 ноября 2022 14:28

В Самаре машина вылетела на трамвайные рельсы на Ново-Садовой

В Самаре машина вылетела на трамвайные рельсы на Ново-Садовой 20 ноября 2022
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Машина вылетела на рельсы в Самаре

Машина вылетела на рельсы в Самаре

В Самаре машина вылетела на трамвайные рельсы на улице Ново-Садовой в 20 ноября 2022. Года. Видео происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Судя по видео, все произошло в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной, в районе ресторана «Вкусно и точка». Белая легковушка вылетела на рельсы и увязла. Из-за этого движение трамваев оказалось затруднено.

- Водитель не справился с управлением, - пояснили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области. – С ним все в порядке, никто не пострадал.

Автомобиль оперативно откатили с рельс вручную и движение было восстановлено.