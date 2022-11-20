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НовостиОбщество20 ноября 2022 14:49

«Это новогодняя иллюминация?»: в Самаре жителей напугали искрящиеся над дорогой провода

В Самаре жителей напугали искрящиеся провода над дорогой
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Искрящаяся проводка напугала горожан. Фото: скрин видео

Искрящаяся проводка напугала горожан. Фото: скрин видео

В Самаре жителей напугали искрящиеся провода над дорогой. Видеозапись с пугающим электрическим фейерверком жители выложили в социальных сетях.

- На пересечении улиц Партизанской и Авроры искрит проводка,- написали очевидцы.

На записи видны ярки вспышки и целый сноп ослепительно-белых искр прям над проезжей частью, по которой едут автомобили. На проводе висит дорожный знак, а после ярких вспышек он продолжает гореть.

- Может быть, это новогодняя иллюминация, - предположили некоторые шутники.

Однако большинство горожан оказалось не на шутку встревожено происходящим.