«Это новогодняя иллюминация?»: в Самаре жителей напугали искрящиеся над дорогой провода

Искрящаяся проводка напугала горожан. Фото: скрин видео
В Самаре жителей напугали искрящиеся провода над дорогой. Видеозапись с пугающим электрическим фейерверком жители выложили в социальных сетях.
- На пересечении улиц Партизанской и Авроры искрит проводка,- написали очевидцы.
На записи видны ярки вспышки и целый сноп ослепительно-белых искр прям над проезжей частью, по которой едут автомобили. На проводе висит дорожный знак, а после ярких вспышек он продолжает гореть.
- Может быть, это новогодняя иллюминация, - предположили некоторые шутники.
Однако большинство горожан оказалось не на шутку встревожено происходящим.