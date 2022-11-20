«Такие наглые и красивые»: жителей Самары растрогали белочки, которые лакомились орешками с руки в парке Гагарина

Белки совершенно не боялись есть орешки с руки. Фото: скрин видео

Жителей Самары растрогали белочки, которые лакомились орешками с руки в парке Гагарина. Милое видео выложил на своем канале видеоблогер Сергей Бобин.

На видео две пушистые красавицы в серых шубках резво снуют по стволу дерева посреди городского парка. Они практически совсем не боятся человека и охотно берут кедровые орешки прямо с ладони оператора.

- Начинается непростое время для животных в городе, - пишет автор.- Давайте поможем им пережить зиму!

В комментариях зрители умиляются красоте пушистых зверьков.

- Какие в Самаре наглые, красивые белки и утки! Спасибо за хорошее настроение, - пишут зрители.

Но комментаторы предупреждают – зверькам можно давать далеко не все.

- Белочкам нельзя давать соленые семечки, фисташки, миндаль, арахис, косточки от вишни и абрикоса, сухарики, чипсы, печенье, хлеб и шоколад, - предупреждают в комментариях. – Зато можно угостить сухофруктами или свежими яблоками, семечками, грецкими орехами. А еще эти маленькие зверьки очень любят есть бананы.