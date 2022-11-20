Устроил тройное ДТП и скрылся: в Тольятти разыскивают виновника крупной аварии на «Тойоте»

В Тольятти разыскивают водителя, устроившего тройное ДТП. Фото: соцсети

В Тольятти разыскивают виновника крупной аварии. По данным ОП по Центральному району У МВД России по г. Тольятти, мужчина находился за рулем белой Тойоты LC 200 с госномером К929МН763,.

- 18 ноября водитель белой Тойоты в районе Лесопаркового шоссе, 16 допустил столкновение с тремя автомобилями, - говорится в ориентировке. – После этого он скрылся с места аварии.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение злостного нарушителя.

- Всем, кто что-то знает о личности и местонахождении водителя Тойоты, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам (8482) 93-60-50, 93-60-51 или 22-80-05, - просят горожан. Сообщается, что при обращении конфиденциальность гарантируется.