Вышел из черной иномарки и исчез: в Самаре личный состав полиции подняли по тревоге для поисков пропавшего подростка

На поиски пропавшего подростка вышли полиция и волонтеры. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре личный состав полиции подняли по тревоге для поисков пропавшего подростка 20 ноября. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области. Правоохранители и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помощи в розыске пропавшего без вести в Самаре мальчика.

Как сообщили в полиции, 14-летнего Мирослава В. в последний раз видели, когда он в 16.45 выходил из черного «Фольксваген Туарег» на пересечение улиц Агибалова и Красноармейской в Самаре.

- С тех пор и до настоящего времени его местонахождение не известно,- пояснили в ГУ МВД по Самарской области. На поиски пропавшего подростка подняли по тревоге личный состав отделов полиции Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского районов Самары. На поиски вышли также сотрудники Росгвардии и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают круг общения подростка, полицейские обходят дворы, подъезды и чердаки, улицы и торговые центры, заброшенные стройки и другие места, где могут быть несовершеннолетние, - пояснили правоохранители.

Известны приметы пропавшего мальчика. Мирославу на вид 14 лет, рост 160 см, славянской внешности, волосы русые, носит очки для зрения.

Мальчик был одет в куртку горчичного цвета с черными рукавами, синие джинсы, зимние кроссовки горчичного цвета с черными вставками.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Мирослава, просят сразу же сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам (846)332-02-02, 8-960-818-22-33, 102 или 8 (999)-701-02-33.

Инфорги поиска в отряде «ЛизаАлерт»: Ася т.: +7-927-751-87-70, Дарья т.: +7-937-073-45-10