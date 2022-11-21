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НовостиОбщество21 ноября 2022 4:29

Стало известно, какие навыки воспитания детей помогают самарцам в работе

Родительский опыт может помочь в работе разным образом
Ирина СИНЕГУБОВА
Успешно применяют родительский опыт в трудовых обязанностях представители различных профессий.

Успешно применяют родительский опыт в трудовых обязанностях представители различных профессий.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным опроса SuperJob, навыки воспитания детей помогает в работе каждому второму родителю в Самаре. В топ-3 вошли взаимопонимание, терпение и обучающие навыки.

— Чаще всего о пользе родительского опыта говорят те, чьим старшим детям еще не исполнилось 7 лет, — сообщает SuperJob.

Для работы полезны такие навыки, которые нарабатываются в воспитании детей, как взаимопонимание и готовность к компромиссам, терпение, педагогический опыт, ответственность, стрессоустойчивость.

Успешно применяют родительский опыт в трудовых обязанностях представители различных профессий, но чаще всего учителя, воспитатели и медработники. Среди другой пользы опыт материнства и отцовства улучшает дисциплину, развивает пунктуальность и управленческие навыки.

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