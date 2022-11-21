Стала известна судьба пропавшего в Самаре 14-летнего подростка

Полицейские нашли пропавшего на одной из самарских улиц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна судьба 14-летнего подростка, который бесследно исчез 20 ноября. В последний раз мальчика видели около 16:45, когда он выходил из черного «Фольксваген Туарег» на пересечении улиц Агибалова и Красноармейской в Самаре. С тех пор о его судьбе ничего не было известно.

Пропавшего искали волонтеры, был поднят по тревоге личный состав отделов полиции Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского районов УМВД России по Самаре. Утром в понедельник, 21 ноября, стало известно, что подросток был найден.

– Несовершеннолетний был найден в результате розыскных мероприятий. Его нашли около 1:30 21 ноября возле одного из домов по ул. Рабочей в Самаре. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что сейчас с мальчиком и его родителями работают сотрудники ПДН.

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