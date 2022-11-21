В Самарской области сельчанин незаконно хранил дома несколько емкостей с порохом

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области у 37-летнего жителя Исаклинского района обнаружили дома взрывчатое вещество. Было изъято несколько емкостей с порохом.

— Согласно экспертизе найденное вещество является бездымным порохом промышленного изготовления общей массой более 180 грамм, метательного действия, пригодным для производства выстрела, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за побои и применение насилия в отношении представителя власти. Помимо этого, за побои и употребление запрещенных веществ он имеет опыт и административной ответственности.

Как выяснилось, порох у сельчанина остался со времени, когда он был владельцем зарегистрированного охотничьего оружия. Он нужен был ему для снаряжения патронов. Однако на момент задержания разрешения на оружие у мужчины не было. В настоящий момент возбуждено уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ.

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