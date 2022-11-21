Неизвестный ограбил женщину на центральном рынке в Чапаевске

Грабителя объявили в розыск. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские объявили в розыск мужчину, который ограбил 55-летнюю женщину на центральном рынке по ул. Гражданская, 7 в Чапаевске. Пострадавшая осталась без крупной суммы денег. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Преступление было совершено около 13:00 19 ноября 2022 года. Пострадавшая оставила сумку на прилавке. В ней находилось около 50 тысяч рублей. В какой-то момент к прилавку подбежал неизвестный, схватил сумку и скрылся. К счастью, женщина успела запомнить приметы грабителя.

– На вид подозреваемому 25-30 лет, рост 170-175 см., крепкого телосложения. У него круглое лицо, карие глаза, темные волосы, короткая стрижка. Носит бороду, – информируют в ГУ МВД по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Полицейские просят всех, кто узнал подозреваемого, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (84639) 2-28-55, 8 (84639) 2-02-24 или 102.

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