Баскетбольная сборная Самарской области победила в финале первенства ПФО

MVP первенства ПФО признана лидер сборной Самарской области Маргарита Золотухина. Фото: федерация баскетбола Самарской области

Баскетболистки сборной Самарской области победили в первенстве Приволжского федерального округа среди девушек.

— В команде состоят девчонки 2006 года рождения и моложе. Они выступали в городе Можге Удмуртской Республики России и выиграли все свои матчи, — сообщила федерация баскетбола Самарской области.

При этом минимальная победная разница составляла "+20". Получив золотые медали на этом этапе отбора, команда завоевала себе выход в финал первенства России.

Самым ценным игроком (MVP) первенства ПФО признали лидера сборной Самарской области Маргариту Золотухину. Напомним, ранее победителями первенств ПФО стали и другие команды региона: юноши м девушки 2007 и 2009 годов рождения. Они также сыграют в финале первенства страны.

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