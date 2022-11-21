Самарец показал, как продвигается строительство крытого футбольного манежа у «Солидарность Арены»

Несмотря на погоду, строители продолжают работу. Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство крытого футбольного манежа. Объект разместится у стадиона «Солидарность Самара Арена». Самарский видеоблогер Александр Карягин показал, как выглядит строительная площадка по состоянию на ноябрь 2022 года.

Судя по кадрам, строители продолжают монтаж металлических конструкций. При этом уже можно заметить четкие очертания будущего манежа. В частности, на видео видны трибуны. Несмотря на погоду, работы на объекте идут полным ходом.

Напомним, в манеже появится футбольное поле размерами 105х68 метров, трибуны на 500 мест. Также там сделают раздевалки для команд, два разминочных зала, судейские комнаты, пресс-центр, тренажерный зал, кабинет врача, гардеробы, буфет и т. д.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.

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