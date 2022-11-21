Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 5:57

Самарец показал, как продвигается строительство крытого футбольного манежа у «Солидарность Арены»

Видеоблогер снял площадку с высоты птичьего полета
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Несмотря на погоду, строители продолжают работу.

Несмотря на погоду, строители продолжают работу.

Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство крытого футбольного манежа. Объект разместится у стадиона «Солидарность Самара Арена». Самарский видеоблогер Александр Карягин показал, как выглядит строительная площадка по состоянию на ноябрь 2022 года.

Судя по кадрам, строители продолжают монтаж металлических конструкций. При этом уже можно заметить четкие очертания будущего манежа. В частности, на видео видны трибуны. Несмотря на погоду, работы на объекте идут полным ходом.

Напомним, в манеже появится футбольное поле размерами 105х68 метров, трибуны на 500 мест. Также там сделают раздевалки для команд, два разминочных зала, судейские комнаты, пресс-центр, тренажерный зал, кабинет врача, гардеробы, буфет и т. д.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.