Под Самарой женщина «спасла» 3 млн рублей от несуществующего родственника, отдав их мошеннику

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске 64-летняя местная жительница странным образом решила «спасти» свои деньги. Чтобы защитить накопления якобы от родного человека, она отдала их мошеннику. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Очередной жертвой злоумышленников стала специалист учреждения дополнительного образования. Женщине позвонил неизвестный, представился полицейским. Он рассказал, что родственник пострадавшей пытается снять деньги со счета – якобы, при помощи имеющейся у него доверенности распоряжаться ее имуществом.

– Звонивший сказал, что для пресечения хищения ей нужно перевести все средства на безопасные счета. Растерявшись, женщина не сообразила, что такого родственника у нее нет и перевела на указанные незнакомцем счета 3 миллиона 230 тысяч рублей, – рассказали в областном ГУ МВД.

Спустя время, когда незнакомец перестал выходить на связь, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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