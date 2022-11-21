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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:47

Под Самарой женщина «спасла» 3 млн рублей от несуществующего родственника, отдав их мошеннику

Доверившись преступникам, горожанка перевела все накопления на чужой счет
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске 64-летняя местная жительница странным образом решила «спасти» свои деньги. Чтобы защитить накопления якобы от родного человека, она отдала их мошеннику. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Очередной жертвой злоумышленников стала специалист учреждения дополнительного образования. Женщине позвонил неизвестный, представился полицейским. Он рассказал, что родственник пострадавшей пытается снять деньги со счета – якобы, при помощи имеющейся у него доверенности распоряжаться ее имуществом.

– Звонивший сказал, что для пресечения хищения ей нужно перевести все средства на безопасные счета. Растерявшись, женщина не сообразила, что такого родственника у нее нет и перевела на указанные незнакомцем счета 3 миллиона 230 тысяч рублей, – рассказали в областном ГУ МВД.

Спустя время, когда незнакомец перестал выходить на связь, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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