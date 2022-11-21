Бывший начальник УФСИН стал новым генеральным директором АО «Самарский речной порт»

Новый руководитель более 20 лет проработал в государственной системе исполнения наказаний. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новым генеральным директором АО «Самарский речной порт» стал Олег Симченков, который работал в региональных управлениях Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

— Руководитель был назначен 28 октября по решению совета директоров. Он уже приступил к своим обязанностям. Главными задачами, поставленными перед ним, являются развитие основных видов деятельности предприятия, а именно грузовых перевозок и добычи песка, — подтвердили в АО «Самарский речной порт».

По итогам прошлого года у предприятия на 10% упали доходы от реализации песка. Компанию ждет и переезд на новую площадку, которую должны выбрать в региональном правительстве. Всем этим предстоит заниматься и новому руководителю, который более 20 лет проработал в государственной системе исполнения наказаний.

Олег Симченков окончил Академию управления МВД России. С 2010 года он руководил УФСИН России по Республике Мордовия, а в 2014 году возглавлял УФСИН по Приморскому краю. После отставки в 2017 году о дальнейшей профессиональной деятельности Симченкова ничего не известно.

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