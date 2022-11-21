В Самарской области в ходе рейдов полицейские обнаружили более 2100 нарушений

За «тонировку» к ответственности привлекли 160 водителей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с 18 по 20 ноября прошли целенаправленные рейды. Полицейские выявили более 2100 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 56 водителей, а без водительских удостоверений – 3 жителя региона. Нарушили правила перевозки детей 54 раз.

Также зафиксировано 66 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 152 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 160 водителей.

В отношении одного человека, который не привел автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь ему грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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