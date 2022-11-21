ССК повысила надежность электроснабжения жителей и предприятий Кинеля

Специалисты обновили на подстанции один из трансформаторов и установили более современное распределительное устройство / Фото: АО "ССК"

Самарская сетевая компания завершила очередной этап капитального ремонта трансформаторной подстанции 35/10/6 кВ «Юлия». Она обеспечивает электроснабжение около 6 тысяч потребителей в Кинеле. В их числе: водоканал, котельные, нефтебаза, поликлиника, школа и детский сад.

Ранее специалисты ССК обновили на подстанции один из трансформаторов. В ноябре 2022 года они установили там более современное распределительное устройство. Оно обладает цифровой релейной защитой, которая улучшает скоростные характеристики автоматики в 7 раз.

— Это позволяет сократить количество возможных технологических нарушений в будущем и тем самым повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, — отмечают в ССК.

Энергетики смонтировали новое оборудование без отключения электроснабжения в домах и на предприятиях Кинеля. Сейчас специалисты проводят на подстанции пусконаладочные работы.

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