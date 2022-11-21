Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в декабре 2022 года

Первые дни декабря 2022 года в Самарской области будут морозными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен предварительный прогноз погоды в Самарской области на декабрь 2022 года. Судя по данным на сайте Gismeteo, первый месяц зимы обещает быть богатым на осадки. При этом ожидается не только снег, но и дождь.

Первые пять дней декабря 2022 года будут морозными. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -6...-9 градусов, а по ночам -10...-12. С 5 по 11 декабря прогнозируются осадки различной интенсивности в виде снега и дождя. Столбик термометра поднимется выше 0 градусов.

Погода 12 и 14 декабря будет облачной, но без осадков. А вот в остальные дни месяца будут идти снег и дождь. Температура воздуха будет варьироваться от -5 до +3 градусов. Последний день года тоже обещает быть снежным.

Отметим, данная информация - предварительная. Погода еще может преподнести сюрпризы. Синоптики Приволжского УГМС пока не давали свой прогноз на декабрь 2022 года в Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал