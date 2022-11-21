Жителям Самары рассказали, как экономить в продуктовых магазинах

Специалисты проверили цены в торговых точках города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты вновь провели ежедневный мониторинг минимальных цен в продовольственных магазинах. Жители смогут купить продукты по низкой стоимости.

По информации городской администрации на 21 ноября 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 200 рублей/килограмм на ярмарке у музея имени Алабина. Картофель за 18,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Молоко за 39,44 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района. Лук репчатый за 17,39 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подробная информации об адресах и ценах указана на официальном сайте мэрии. Подобные проверки помогают отслеживать динамику стоимости продуктов.

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