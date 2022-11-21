В Самарской области пьяный мужчина, нанесший 27 ударов ножом своему другу, окажется в колонии

Мужчина окажется в колонии особого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель решил выпить со своим знакомым. Дружеская встреча закончилась поножовщиной.

По информации прокуратуры Самарской области, суд рассмотрел дело злоумышленника. Оказалось, пьяный мужчина не смог сдержать эмоций во время ссоры и напал на друга. Подсудимый нанес потерпевшему 27 ударов ножом. К сожалению, от полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Подсудимого признали виновным. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал