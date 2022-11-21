Стало известно, сколько жителей Самарской области зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

Доля самарцев с высокими доходами немного увеличилась за последний год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг регионов России по неравенству зарплат на ноябрь 2022 года. Речь идет о соотношении работников, которые получают более 100 тысяч и ниже 20 тысяч рублей. Самарская область заняла в списке 39 место. Данные представило РИА «Новости».

Диапазон самых распространенных зарплат в Самарской области — 22-47 тысяч рублей. Это выше, чем 2021 году. Тогда доходы жителей региона варьировались от 20 до 42 тысяч рублей.

Выросла в Самарской области и доля тех, кто получает больше 100 тысяч рублей в месяц. Ранее таких работников было 3,5%, а теперь — 3,9%. Число самарцев, чей ежемесячный доход не превышает 20 тысяч рублей, составляет 19,8%. В прошлом году за основу брали планку ниже 15 тысяч рублей. Людей с такой зарплатой оказалось 12,5%.

Отметим, лучше всего дела с зарплатой обстоят в Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области. Там доля тех, кто получает свыше 100 тысяч рублей в месяц, составляет от 33 до 50%. Мало людей, которые могут похвастаться высокими доходами, в Ингушетии и Калмыкии. Всего по 1,3%.

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