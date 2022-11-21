В Самаре водитель легковушки врезался в опору моста днем 21 ноября 2022 года

Очевидцы поделились кадрами. Фото: "Вся Самара с колес"

В Самаре стало известно о серьезной аварии в Куйбышевском районе. Водитель легкового автомобиля врезался в опору моста днем в понедельник, 21 ноября 2022 года.

В социальных сетях очевидцы отметили, что авария произошла под Грозненским мостом. Судя по опубликованным кадрам, капот автомобиля серьезно помялся. Вокруг столпились местные жители, чтобы оказать необходимую помощь. Что стало причиной аварии – неизвестно.

Пока о пострадавших не сообщается. Подробности дорожного происшествия устанавливаются.

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