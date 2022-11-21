Экс-главу самарского департамента градостроительства оштрафовали за ограничение конкуренции

Разбирательства начались из-за строительства дороги в Красноглинском районе. Фото: ФАС России

Областной суд Самарской области поддержал позицию регионального УФАС относительно штрафа экс-главе департамента градостроительства Самары. Бывшего руководителя ведомства уличили в нарушении закона о конкуренции.

Ранее прокуратура выяснила, что департамент заключил соглашение с ООО «Финстрой». В рамках соглашения в 2016 году фирма получила от мэрии документы для проектирования строительства дороги, расположенной в пределах жилой застройки на 23 км Московского шоссе. В 2017 году проект прошел экспертизу, после чего «Финстрой» заключил договор генподряда с «ДОРИС», входящей в ГК «Финстрой». Организация приступила к строительству дороги.

Проектная документация также была направлена в департамент градостроительства. Она легла в основу технического задания аукциона на строительство дороги. Торги были объявлены в июле 2019 года, единственным участником стало АО «ДОРИС». Это насторожило прокуратуру и УФАС.

– Комиссия установила, что целью проведения закупочной процедуры являлся не поиск лица для выполнения подрядных работ, а строительство объекта заранее определенным подрядчиком на неконкурентной основе путем обеспечения его победы в торгах, – рассказали в региональном УФАС.

По результатам рассмотрения дела экс-руководитель департамента градостроительства был оштрафован на 40 тысяч рублей. Позицию УФАС поддержал Октябрьский районный суд, а после – областной. Постановление оставлено в силе.

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