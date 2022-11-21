Депутаты Самарской губернской думы посетили областной противотуберкулезный диспансер, который нуждается в ремонте

Депутаты Самарской губернской думы посетили самый крупный стационар Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Постникова, который находится в Постниковом овраге. В здании 1913 года постройки сегодня размещены два легочно-хирургических отделения.

Сейчас в областном парламенте рассматривается вопрос выделения дополнительных средств медучреждению, которые планируется направить на капремонт корпусов и обновление материально-технической базы.

Руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Александр Живайкин рассказал, что депутаты внесли соответствующие поправки к проекту закона Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Ежегодно, в течение трех лет, сумма бюджетных ассигнований может составить 30 млн рублей.

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина сообщила, что депутаты профильного комитета поддержали предложения фракции.

- Сегодня мы воочию убедились, что объект нуждается в капитальном ремонте. Мы приложим все усилия, чтобы эта поправка прошла. Наша фракция внесла пакет поправок, среди которых укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, строительство дорог, спортивных сооружений, ремонт общеобразовательных учреждений, поддержка агропрома. Общая сумма поправок – более 2 миллиардов рублей. За этим стоит кропотливая и конструктивная работа с членами правительства региона. Надеемся на поддержку секретаря регионального отделения партии, губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, - заявил заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Александр Живайкин.

- Закон о бюджете – это программный документ социально-экономического развития Самарской области, по которому вся губерния будет жить целый год. И, как отметил губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, это развитие с каждым годом будет приобретать все более нарастающий характер. На ближайшие три года предлагается выделять по 20 миллионов рублей на оборудование, по 10 миллионов рублей – на проведение ремонтных работ. Это очень важно как для медиков, так и для пациентов такого социально значимого учреждения здравоохранения. Все депутатские поправки будут обобщены, сгруппированы и направлены в правительство Самарской области для детального рассмотрения. Только после этого главный финансовый документ губернии будет принят в окончательном варианте, - пояснил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.