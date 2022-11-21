Как найти работу мечты: в Самаре пройдет бесплатное обучение для соискателей «День МТС»

Он пройдет во вторник 22 ноября в 10:00 Самаре, в Центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Молодогвардейская, 211. Участников ждут интерактивные лекции и мастер-классы по успешному трудоустройству, также ярмарка вакансий на площадке также можно будет узнать про стажировку и работу в компаниях Группы МТС и оставить заявку-резюме.

На «День МТС» компания приглашает всех желающих безработных и заинтересованных в своем развитии жителей, молодых специалистов и выпускников колледжей и вузов, а также соискателей с инвалидностью. Ведущие HR-консультанты и специалисты по подбору расскажут о рынке вакансий, стажерских программах и HR-инструментах поддержки соискателей компании, а также проведут мастер-классы для слушателей и поделятся лайфхаками для успешного трудоустройства.

В программе мероприятия представлены следующие образовательные треки:

- Стажерские программы МТС

- Видеорезюме: современный способ поиска работы

- Интерактивные лекции: как найти работу мечты

- Самопрезентация: практикум по прохождению собеседования

- Практика-игра невербального общения в разновозрастной среде. «Как найти общий язык с начальником и коллегами»

- Индивидуальная консультация, а также интервью кандидатов

- Нескучная лекция по финграмотности «Путешествие в цифровой мир»

Кроме того, на самом мероприятии будет проводиться набор на вакансии цифровых бизнесов МТС компании ищет инженеров технических сервисов, бухгалтеров, а также менеджеров по продажам и работе с клиентами, поэтому это прекрасный шанс найти работу вашей мечты. Подробности об актуальных вакансиях ищите по ссылке job.mts.ru. Попасть в программу стажировки МТС можно, оставив заявку на job.mts.ru/internship.

Чтобы принять участие в «Дне МТС», необходима обязательная регистрация по ссылке: количество мест ограниченно! Мероприятие пройдет в центре «Мой бизнес», в конференц-зале, при себе нужно иметь документ удостоверяющий личность.

«Личные встречи и обмен опытом - очень удобный формат общения с соискателями и будущими сотрудниками, поэтому мы решили провести в Самаре наш «День МТС» в таком интерактивно-просветительском режиме. Прикладные лекции и мастер-классы по трудоустройству полезны для понимания рынка вакансий и будущей работы. Их участники получают не только теоретические знания, но и множество полезных практических навыков для успешного составления резюме и видеовизитки, опыт прохождения собеседования и коммуникаций в разновозрастном коллективе. Мы также хотим, чтобы каждый специалист, в том числе начинающий, нашел себе профессию среди современных цифровых бизнесов экосистемы МТС», рассказал директор филиала МТС в Самарской области Александр Маламед.

Партнерами мероприятия выступают: Центр занятости населения Самары, а также онлайн-кинотеатр KION – мультимедийная онлайн-платформа с оригинальными фильмами и сериалами оригинального производства, более 200 ТВ-каналами, а также с тысячами фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов.