В Самаре продают здание бывшего авиационного техникума

Площадь здания составляет 1,8 тыс. квадратных метров. Фото: Avito.ru

В Самаре выставили на продажу здание бывшего авиационного техникума. Объект находится на проспекте Кирова, 87 и является федеральной собственностью. Ранее в трехэтажном здании располагалось вечернее отделение.

Согласно опубликованной информации, площадь здания составляет 1,8 тыс. квадратных метров. Вместе с ним продается склад площадью 109 «квадратов» и земельный участок (3,3 тыс. квадратных метра).

Отмечается, что помещение обеспечено теплом и электроэнергией. Система водоснабжения в здании в данный момент отключена.

Начальная цена лота составляет 15,3 млн. рублей. Торги будут проведены 16 декабря 2022 года.

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