В Самаре продают здание бывшего авиационного техникума

Площадь здания составляет 1,8 тыс. квадратных метров.
Фото: Avito.ru
В Самаре выставили на продажу здание бывшего авиационного техникума. Объект находится на проспекте Кирова, 87 и является федеральной собственностью. Ранее в трехэтажном здании располагалось вечернее отделение.
Согласно опубликованной информации, площадь здания составляет 1,8 тыс. квадратных метров. Вместе с ним продается склад площадью 109 «квадратов» и земельный участок (3,3 тыс. квадратных метра).
Отмечается, что помещение обеспечено теплом и электроэнергией. Система водоснабжения в здании в данный момент отключена.
Начальная цена лота составляет 15,3 млн. рублей. Торги будут проведены 16 декабря 2022 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.