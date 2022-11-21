На самарских предприятиях будут внедрять технологию цифровых двойников

Губернатор провел совещание, на котором обсудили развитие цифровых двойников. Фото: Юлия Рубцова

В Самарской области предприятия будут внедрять технологии цифровых двойников. Молодые сотрудники смогут научиться специальным программам.

Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации предприятий. Данная тема особенно важна и актуальна в современных реалиях. Глава государства поставил соответствующую задачу – обеспечить технологический суверенитет страны. Самарский регион – один из крупнейших промышленных центров России. Именно поэтому в губернии планируют внедрять новые технологии цифровых двойников, которые смогут описать структуры, функциональность и поведение изделия. Эта технология сможет улучшить качество производства.

По мнению генконструктора ПАО «ОДК-Кузнецов» Павла Чупина, на данный момент уже невозможно обойтись без цифровых двойников. Специалисты делают ставку на импортозамещение иностранного ПО и охватывают все направления НИОКР.

- Если раньше мы двигатель разрабатывали в течение 10-15 лет, то задача по тем проектам, которые ведутся сегодня, – 4-5 лет, - подчеркнул генконструктор.

Дмитрий Азаров также отметил, что регион готов помогать и софинансировать программы, разработанные университетом Петра Великова, чтобы обучить молодых специалистов.

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