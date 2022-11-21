Названы самые интернет-активные города Самарской области

Ежемесячно абоненты здесь используют в среднем 25 Гб мобильных данных — это, к примеру,вес 12 фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 30% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, столица области занимает лишь четвертую строчку рейтинга по использованию интернета на человека. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

1. Октябрьск — 25 Гб в среднем на пользователя;

2. Чапаевск — 21,1 Гб;

3. Жигулевск — 21,2 Гб;

4. Сызрань — 21 Гб;

5. Новокуйбышевск — 20,5 Гб.

Для сравнения обычно горожане в губернии прокачивают по 20 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 25% и составлял 16 Гб. Рейтинг выглядел иначе, вторую позицию занимала Сызрань, третью —Тольятти, четвертую — Жигулевск, а пятую — Кинель.

А вот «пятерка» по количеству телефонных звонков кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Похвистнево, Сызрань, Отрадный, Кинель и Самара. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 9 часов, то общительные жители Похвистнево —10 часов 9 минут.

«За год трафик в сети 4Gв городах региона вырос на 22%. Чтобы даже при максимальной загрузке оборудования сеть LTE сохраняла высокую скорость, МегаФон усиливает инфраструктуру. С начала года мы построили и модернизировали более 230 базовых станций во всех городах области. Помимо этого, на 170 городских телеком-объектах удалось ускорить интернет с помощью дополнительного частотного диапазона», — отметил директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.