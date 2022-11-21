Депутаты Самарской губернской думы рекомендовали добавить средств на ликвидацию несанкционированных свалок

Фото: Самарская губернская дума

На комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы депутаты обсудили статьи расходов по профильным направлениям трех областных министерств, предусмотренных в проекте регионального бюджета на 2023-2025 годы. Так ассигнование министерства энергетики и ЖКХ в ближайшие три года составят 12,1 млрд рублей: 2023 год – 4,1 млрд рублей, 2024. – 5,5 млрд рублей, 2025 – 2,5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на реализацию 8 госпрограмм Самарской области и 4 региональных проектов.

В 2023 году на программу «Государственная поддержка собственников жилья» направят 2,07 млрд рублей, «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» - 555 млн рублей, «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» - 407,2 млн рублей, «Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области» - 269,4 млн рублей, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 205,2 млн рублей, «Формирование комфортной городской среды на территории Самарской области» - 167,5 млн рублей, «Чистая вода» - 149,9 млн рублей.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования на ближайшую трехлетку выделят 3,04 млрд рублей: в 2023 году. – 1,4 млрд рублей, 2024-м – 904,8 млн рублей, 2025-м– 726,9 млн рублей.

В следующем году бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию двух госпрограмм Самарской области: «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 – 2025 годы и на период до 2030 года» - 1,2 млрд рублей и«Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области» - 209 млн рублей.

Бюджет министерства промышленности и торговли на 2023-2025 годы предполагается в размере 1,9 млрд рублей: 2023 – 758 млн рублей, 2024 – 657 млн рублей, 2025 – 497 млн рублей.

Большая часть средств пойдет на ликвидацию источника накопленного экологического вреда на территории «Средневолжского завода химикатов» в Чапаевске в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

Комитет рассмотрел поправки, поступившие к главному документу Самарской области на 2023-2025 годы.

В их числе было поддержано предложение парламентской фракции «Единая Россия» добавить 10 млн рублей к уже заложенным в бюджете суммам на ликвидацию несанкционированных свалок на территории муниципалитетов.

- Также комитет вновь заострил вопрос на необходимости увеличения финансирования по такому направлению, как замена лифтов в многоквартирных домах. На сегодняшний день замене или ремонту подлежат свыше 14,5 лифтов, из них 5,5 тысяч – со сроком эксплуатации более 25 лет. На это требуется порядка 14 млрд рублей. Это очень значительная сумма для бюджета нашего региона. При этом мы видим, что министерство также заинтересовано в решении этой застарелой проблемы. Нам доложили, что пока в бюджете запланировано выделение ежегодно по 100 млн рублей на модернизацию лифтового оборудования. Министерство готовит инициативу об увеличении этих ежегодных платежей до 1,2 млрд. Мы с коллегами, в свою очередь, также поддержали предложение о целесообразности добавления сумм на эту статью расходов. Считаем, что в целом проект областного бюджета на ближайшие три года хорошо сформирован и грамотно сбалансирован, - отметил председатель комитета думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Владимир Субботин.