Самарские депутаты познакомились с опытом крупного тольяттинского предприятия по очистке стоков

Фото: Самарская губернская дума

Депутаты Самарской губернской думы посетили ПАО «Тольяттиазот».

«Сегодня мы можем не только в рамках комитета, но и в рамках активной работы общественной комиссии по охране окружающей среды реально ознакомиться с деятельностью промышленного предприятия, с его планами по реконструкции очистных сооружений. Для нас очень важен диалог», - обозначил цель выезда председатель общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды Михаил Маряхин.

Парламентарии познакомились с тем, как на промпредприятии решается вопрос по очистке стоков. Здесь пристально следят за экологией, тем не менее очистные сооружения ПАО нуждаются в реконструкции. Сейчас рассматриваются и разрабатываются проекты.

Вопросы реализации проекта реконструкции биологических очистных сооружений ПАО «ТОАЗ», а также стратегии промпредприятия в области минимизации негативного воздействия на окружающую среду были более подробно рассмотрены на расширенном совещании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды совместно с общественной комиссией по вопросам охраны окружающей среды.

Как рассказал главный инженер «ТОАЗа» Андрей Кургин, первоначально предприятие столкнулось с проблемой, что проектная организация предоставила неработоспособный проект. Сейчас рассматриваются другие варианты решения проблемы и опыт других промышленных компаний.

Депутат Александр Степанов порекомендовал также обратить внимание на научные изыскания в этом вопросе ведущих вузов Самарской области.

Такая социально ответственная позиция промпредприятий является хорошим подспорьем для реализации государственной программы Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019 - 2024 годы.

На 2022 год за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги» предусмотрены субсидии в общем объеме 3,5 млрд рублей, 3 млрд из которых – средства федерального бюджета.

Из 11 мероприятий, стартовавших в 2022 году, к вводу в эксплуатацию в этом году планируется 2 объекта – КОС в Отрадном и в Похвистнево. Также велика вероятность досрочного ввода в эксплуатацию очистных сооружений в м.р. Елховский.

Депутат Максим Гусейнов заострил проблематику несанкционированных сбросов жидких бытовых отходов в колодцы. По мнению законодателя, необходимо промониторить ситуацию в муниципальных образованиях и проработать вопрос организации сбора, легального вывоза и утилизации такого вида стоков.

Все вопросы, озвученные в ходе заседания, взяты на контроль и в работу профильного комитета.

- Сегодня мы переговорили с руководством «Тольяттиазот» о перспективах реконструкции очистных сооружений. В этом году они планируют выполнить техническое задание на реконструкцию БОС. Такая позиция промпредприятия идет в ногу с реализацией национального проекта «Оздоровление Волги», что не может не радовать, - подытожил председатель комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Владимир Субботин.