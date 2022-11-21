На Самару обрушатся сильные магнитные бури в конце ноября 2022 года

Чувствительным горожанам следует подготовиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце ноября на Самару обрушатся сильные магнитные бури. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

По информации специалистов my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается во вторник, 22 ноября 2022 года. Ее сила составит 4 балла. В этот день самарцы могут почувствовать головную боль, слабость. Горожанам следует ограничить физические нагрузки, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

Уже 24 и 25 ноября сила магнитных бурь составит 5 баллов. Жителям рекомендуют не перенапрягаться и избегать стрессовых ситуаций.

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