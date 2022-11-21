Женщина погибла в ночном пожаре на ст. Мыльная в Самарской области

С 18 по 21 ноября 2022 года в Самарской области произошло 25 пожаров Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Ночью 19 ноября 2022 года в Самарской области произошел смертельный пожар. На станции Мыльной в Безенчукском районе сгорел частный дом. К сожалению, погибла женщина.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 00:52. На станции Мыльной горел частный дом на улице Вокзальной. Площадь пожара составила 50 кв. м. Он был ликвидирован в 3:16, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Во время тушения возгорания пожарные нашли в доме тело женщины. Ее личность уже установлена. Это 52-летняя местная жительница. Предварительной причиной пожара специалисты называют аварийный режим работы электрооборудования.

Всего с 18 по 21 ноября 2022 года в Самарской области произошло 25 пожаров: 15 — в городах, 10 — в районах. Шесть из них приходятся на Самару. Во время возгораний в жилых секторах сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек. Еще один получил травмы.

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