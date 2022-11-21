Самарская область представила свой опыт в применении инфраструктурных облигаций на конференции ДОМ.РФ

Виктор Кудряшов посетил конференцию ДОМ.РФ в Москве

Первые вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов представил опыт региона в применении инфраструктурных облигаций. Губерния участвует в реализации проекта создания дороги «Обход Тольятти».

В Москве прошла конференция «Инфраструктурные облигации. Финансируем будущее страны». Ее организовал ДОМ.РФ. Одним из спикеров мероприятия стал Виктор Кудряшов. Механизм облигаций стали использовать еще в прошлом году, он помогает сочетать меры господдержки и банковское кредитование, благодаря чему получается реализовать масштабные проекты. Участники конференции смогли обсудить технологию и поделиться практическим опытом. Первый вице-губернатор рассказал о сотрудничестве региона с ДОМ.РФ и строительстве автодороги.

Согласно поручению президента страны, в регионе продолжают строительство обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Проект находится под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Данный объект имеет особое значение для логистических цепочек с разными странами. Прирост ВВП страны, после окончания строительства, оценивают свыше 2,5 трлн. рублей.

Помимо этого, проект повлияет на развитие агломерации Самары и Тольятти, улучшится транспортная связанность региона, повысится мобильность ресурсов и увеличится инвестиционные потенциал. Строительство реализуют в форме концессии, на конференции провели переговоры, чтобы привлечь льготное финансирование. Все этапы согласования прошли в кратчайшие сроки.

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