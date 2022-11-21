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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:43

Самарскую область накроет густой туман 22 ноября 2022 года

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
Регион окутает плотный туман

Регион окутает плотный туман

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает бушевать непогода. После температурных скачков регион накроет плотный туман.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявили желтый уровень опасности. Ночью и днем во вторник, 22 ноября 2022 года, густой туман окутает область. Видимости при этом составит 500 метров и менее. Специалисты МЧС предупреждают водителей о необходимости соблюдать дистанцию. Самарцам рекомендуют быть более аккуратными и по возможности переждать туман.

Лучше всего включить противотуманное освещение и двигаться не небольшой скорости. Пешеходов также просят быть внимательнее на проезжей части.

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