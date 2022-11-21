Больше месяца провел на улице: СМИ помогли курскому участнику СВО найти потерявшегося пса

Долгожданное воссоединение пса и хозяина не обошлось без слез радости / Фото: kursk-izvestia.ru

В Курской области произошла невероятная история воссоединения хозяина и потерянного пса. Вновь обрести друг друга им помогли местные жители и СМИ.

Все началось с того, что в один из дней возле магазина во Льгове появился пес. Он явно был домашним. Неравнодушные жители решили найти его хозяина, но результата не было. Прохожие подкармливали пса и назвали его Лаймом. Кто-то даже пытался взять его к себе на временную передержку, но четвероногий раз за разом оказывался на улице.

Прошло более двух недель. Местная жительница решила предать эту историю огласке и обратилась в СМИ. Одними из первых откликнулись «Курские известия». Вскоре после публикации с девушкой связался молодой человек — хозяин собаки.

Как выяснилось, на самом деле пса зовут Бандит. Ему 8 месяцев. Жил он в городе Курчатово. Владелец питомца, отправляясь в зону СВО, оставил его у родителей. Однако четвероногий сбежал больше месяца назад. Молодой человек, вернувшись домой, постоянно искал собаку, но безрезультатно. Помог случай: мама парня увидела публикации в СМИ и узнала пса.

Хозяин Бандита сразу же приехал к магазину во Льгове. Пес узнал его. Он вовсю облизывал молодого человека, сидя у него на руках. Четвероногий путешественник наконец-то вернулся домой. Теперь он ни на шаг не отходит от своего хозяина.

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