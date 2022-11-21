Самарцев приглашают на специальный показ триллера «Сестры» 23 ноября 2022 года

Картина расскажет о молодой матери, которая пытается спастись от нарастающей агрессии мужа

Жители Самары смогут одними из первых увидеть новую картину режиссера Ивана Петухова — триллер «Сестры» (16+). Специальный показ фильма состоится в «Мягком кинотеатре» в ТРК «Гудок» в среду, 23 ноября 2022 года.

В центре сюжета — молодая мать Аня. Девушка вместе с ребенком находится во власти агрессивного мужа. Она уже не раз пыталась спастись от него, но тщетно. В какой-то момент Аня узнает, что есть темные мистические силы, которые могут помочь таким, как она. С помощью специального обряда крови и огня она призывает потустороннее сестринство. Однако готова ли она пройти этот путь до конца?

Специальный показ триллера намечен на 19:30. Сбор гостей — в 19:00. Перед началом зрителей будут ждать фотограф и ведущий, а также выступит глава центра помощи женщинам «Ты не одна» Ирина Серебрякова. Открыта предпродажа билетов. Их можно приобрести на сайте кинотеатра.

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