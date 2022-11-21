Переселенцы из Херсона получат выплаты на приобретение жилья в Самарской области

Власти Самарской области окажут поддержку вынужденным переселенцам из Херсона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти окажут поддержку вынужденным переселенцам из Херсона. Тем, кто решит остаться на новом месте, помогут обзавестись жильем. Об этом говорится в проекте постановления регионального министерства строительства.

Согласно документу, вынужденным переселенцам планируют предоставить единовременную выплату на обзаведение имуществом — 100 тысяч рублей на человека. Также власти намерены выделить этим людям социальную выплату на приобретение жилья на основании выданного государственного жилищного сертификата. Конкретная сумма не называется.

Насколько известно, меры соцподдержки окажут за счет средств Фонда развития территорий. Как пишет Волга Ньюс, сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

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