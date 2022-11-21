Жену экс-мэра Самары Тархова допросили в суде по делу о вымогательстве 200 млн рублей

На суде приобщили иск депутата к Людмиле Тарховой о выплате компенсации в 10 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается разбирательство по делу Людмилы Тарховой — дочери экс-мэра города Виктора Тархова. Ее обвиняют в вымогательстве 200 млн рублей у депутата Александра Милеева. В понедельник, 21 ноября 2022 года, в Ленинском районом суде допросили мать обвиняемой — Наталью Тархову, пишет Волга Ньюс.

По версии следствия, Людмила вымогала у народного избранника крупную сумму денег, угрожая оглаской некоторых сведений о нем. Сама женщина вину не признает. Она утверждает, что просила вернуть долг. Якобы Александр Милеев взял у ее отца деньги на развитие бизнеса и не вернул. При этом никаких расписок Виктор Тархов с депутата не брал.

Супруга экс-мэра Самары тоже говорит, что дочь пыталась вернуть долг. Якобы она собирала на Милеева не компромат, а данные о его финансовом состоянии, поскольку народный избранник утверждал, что денег у него нет. Также Наталья Тархова отметила, что ее муж часто давал в долг, но не брал расписки, и что дочь вела дела семьи по доверенности.

Добавим, на заседании 21 ноября 2022 года приобщили иск Александра Милеева к Людмиле Тарховой. Он потребовал компенсировать причиненный моральный вред. Сумма внушительная — 10 млн рублей.

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