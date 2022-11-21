В Самаре прошел последний спектакль «Князь Владимир» в 2022 году

Спектакль был показан последний раз в этому году. Фото: "Князь Владимир: самарская страница"

В Самаре стало известно о показе последнего спектакля «Князь Владимир: самарская страница» в 2022 году. Спектакль состоялся на сцене театра оперы и балета.

По сообщению представителей театра, в показе принимали участие знаменитые артисты Илзе Лиепа, Роман Андрейкин и воспитанники детского и музыкального театра «Задумка». В текущем году спектакль показали 12 раз, его смогли увидеть более 9 тысяч человек.

Напомним, спектакль был поставлен еще в 2018 году на сцене Большого театра. Тогда в постановке приняли участие три коллектива из Самары, Керчи и Екатеринбурга. Подготовка к выступлению на сцене областной столицы Самарской области велась в течение нескольких месяцев.

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