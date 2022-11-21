Самарцы смогут сдать нормативы ГТО в фитнес-клубах

Жители смогут сдать нормативы в фитнес-клубах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители смогут сдать нормативы ГТО в фитнес-клубах. Каждый желающий также сможет принять участие в розыгрыше ценных призов.

По информации городской администрации, департамент физической культуры и спорта совместно с фитнес-клубами запускают совместную акцию для самарцев. К участию в фестивале допускают горожан основной медгруппы, с разрешения врача, в возрасте от 6 до 70 лет и старше.

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте и получать уникальный идентификатор. Уже после спортсмены смогут выбрать удобные день и место, чтобы сдать нормативы. Также жителям рекомендуют заранее позвонить в фитнес-клуб и записаться.

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