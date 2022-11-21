В Самарской области из-за массовой аварии пострадал водитель легковушки

Пострадал водитель легковушки. Фото: "Патруль Тольятти 24"

В городе Тольятти Самарской области произошла серьезная массовая авария. Очевидцы поделились фото с места происшествия.

По предварительной информации, авария произошла сегодня, 21 октября 2022 года, в 16:55 на проспекте Степана Разина, 22, об этом сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Отмечают, что на дорожном участке столкнулись пять автомобилей: две легковушки «Ford Focus», «LADA Granta», «Honda CR-V» и «Kia Rio».

В результате происшествия пострадал водитель «Ford Focus». На данный момент на месте работают сотрудники полиции и обеспечивают беспрепятственный проезд по автодороге.

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