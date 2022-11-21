В Самарской области дорожные полицейские задержали 20-летнюю девушку на каршеринге

Девушка отказалась проходить медицинское освидетельствование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали 20-летнюю девушку. Автолюбительница была за рулем каршерингового автомобиля.

По информации ГИБДД Тольятти, экипажу ДПС сообщили, что на территории Автозаводского района по Московскому шоссе едет иномарка, за рулем которой может быть пьяный водитель. Инспекторы проследовали за машиной и потребовали сделать остановку, но девушка проигнорировала и попыталась скрыться.

Правонарушительницу задержали. 20-летняя девушка отказалась проходить медицинское освидетельствование. В отношении нее составили дело об административном нарушении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал