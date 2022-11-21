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НовостиОбщество21 ноября 2022 18:07

Самарский блогер показал с высоты строящийся торговый центр в Волгаре

Совсем скоро объект введут в эксплуатацию
Алена ПРОВКИНА
Городской блогер показал торговый комплекс. Фото: Евгений Щекин

Городской блогер показал торговый комплекс. Фото: Евгений Щекин

Самарский блогер Евгений Щекин показал с высоты птичьего полета строящийся торговый центр в Волгаре. В скором времени объект введут в эксплуатацию.

В областной столице продолжают строительство ТРК нового поколения. Комплекс начали возводить несколько лет назад и обещали сдать в эксплуатацию в этом году. Сейчас открытие запланировано на ближайшее время. Будущее здание почти готово, в нем будет пять этажей и территория парковки.

Торговая площадь составит 20 тысяч квадратных метров, а общая площадь – 50 тысяч квадратных метров. Комплекс оборудуют зоной фудкорта.

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