Самарский блогер показал с высоты строящийся торговый центр в Волгаре

Городской блогер показал торговый комплекс. Фото: Евгений Щекин
Самарский блогер Евгений Щекин показал с высоты птичьего полета строящийся торговый центр в Волгаре. В скором времени объект введут в эксплуатацию.
В областной столице продолжают строительство ТРК нового поколения. Комплекс начали возводить несколько лет назад и обещали сдать в эксплуатацию в этом году. Сейчас открытие запланировано на ближайшее время. Будущее здание почти готово, в нем будет пять этажей и территория парковки.
Торговая площадь составит 20 тысяч квадратных метров, а общая площадь – 50 тысяч квадратных метров. Комплекс оборудуют зоной фудкорта.
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