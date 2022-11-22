Жители Самары смогут провести перерасчет платы за вывоз мусора, если временно не пользуются услугой

Горожане смогут произвести перерасчет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о том, что жители смогут произвести перерасчет платы за вывоз мусора. Граждане имеют право направить соответствующее требование, чтобы пересмотреть плату.

Подобные меры будут касаться не только жителей многоквартирных домов, но и домов, где для расчета учитывают площадь жилых помещений. Согласно постановлению правительства страны, опубликованному 16 ноября, если граждане временно не пользуются услугой по веской причине, то они могут запросить перерасчет. Чтобы его произвести, необходимо написать заявление в управляющую компанию.

Также жителям рекомендуют предоставить подтверждающие документы (путевки, билеты). Перерасчет произведут тем, кто отсутствовал более пяти календарных дней. Новый порядок начнется действие с 1 марта следующего года.

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