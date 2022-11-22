Житель Самары ограбил людей в отделении связи, магазине и квартире через открытое окно

Житель областного центра неоднократно был судим. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Серию краж совершил 39-летний житель Советского района Самары, который похитил три сотовых телефона и банковскую карту из отделения связи, магазина, квартиры.

— У 38-летней самарчанки, которая находилась днем в отделении связи, телефон выхватил мужчина прямо из рук и скрылся, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Телефон обнаружили полицейские в одном из ближайших ломбардов, а мужчину задержали. Он неоднократно был судим, в 2020 году за совершение кражи, грабежа и причастность к незаконному обороту наркотиков.

Как выяснилось, житель Самары причастен еще к двух кражам. Так, в торговой точке на улице Дыбенко он под видом покупателя прошёл к рабочей стойке и забрал со стола служебный телефон. Это попало на камеру видеонаблюдения.

Другой случай произошел в тот же день. Мужчина проник в квартиру через открытое окно, пока хозяин спал, и украл сотовый телефон и банковскую карту. Самарец один телефон сдал в ломбард за 1 500 рублей, второй перепродал случайному прохожему за такую же сумму, а третий телефон и банковскую карту полицейские вернули законному владельцу.

Уголовное дело передано в Советский районный суд Самары. Мужчина заключен под стражу.